Em comunicado, a empresa afirmou estar ciente do problema detectado em vários países do mundo nesta segunda-feira (31)

Na manhã desta segunda-feira (31), os usuários do Instagram fizeram diversas reclamações sobre a rede social. Pelo mundo todo, os internautas tiveram as contas apagadas e algumas pessoas perderam diversos seguidores.

Todos os usuários que tiveram as contas banidas da rede social estão recebendo uma mensagem quando abrem o aplicativo. "Suspendemos sua conta em 31 de outubro de 2022. Restam 30 dias para discordar dessa decisão", informa o aplicativo.Apesar de tentarem recuperar o login, os usuários não estão recebendo o código para que consigam realizar a verificação em dois fatores, que é um sistema que visa maior segurança para os usuários.

Outras pessoas não tiveram a conta excluída ou bloqueada, mas perderam dezenas de seguidores de repente. Para a imprensa, a Meta, empresa responsável pela rede social, afirmou que já estão cientes dos problemas causados aos usuários, além de pedir desculpas pelo transtorno e garantir estar buscando uma forma de resolver o erro.

O problema não foi isolado no Brasil — a situação foi relatada em pelo menos sete países. Além do Brasil, as reclamações também foram registradas na Itália, Turquia, Tailândia, França, Chile e Japão.

O site Downdetector, que é uma plataforma online que fornece informações sobre o status de sites e serviço em tempo real, mostra que o Instagram teve mais de mil reclamações por volta das 11h no Brasil. No início da tarde, as queixas diminuiram, mas ainda eram existentes.

A plataforma também informa que 54% dos relatos foram por problemas no login.