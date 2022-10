Artista desabafou e explicou sobre seu sumiço nas redes sociais

A cantora Anitta gravou um vídeo nas redes sociais explicando o porque de seu sumiço das redes sociais, além do ambiente conturbado que sua família passa por motivos de preferências eleitorais.

"Fiquei fora da internet, aconteceram coisa na minha vida e, naquele momento, quis muito abraçar minha família. Lembrei que, no último momento que estive com eles, só tinha briga política. Nossos momentos se limitaram a discussões, ofensas e gritarias. E parei pra pensar: 'Nossa, é isso que o país está virando", explicou a Anitta.

E continuou: "Isso é muito triste, a gente só perde. Um país que tem milhões de pessoas, se essas pessoas estão unidas no mesmo propósito, não importa quem ganha ou perca… Mas se o povo quer a mesma coisa, o bem de todos, a sociedade vence sempre. O amor vence sempre. (…) Depois que fiquei um mês e pouco sem olhar as redes sociais, parecia que fiquei um ano. As pessoas estão se agredindo na rua, se matando. Queria ter o direito de chegar em casa e amar as pessoas da minha família, independente de quem elas forem votar."

Sobre boatos de que estaria com depressão, a hitmaker de Envolver esclareceu aos fãs: "Não estou em depressão, gente. Pelo contrário, quando a gente é obrigada a respirar e a ter calma, a gente consegue ver as coisas com clareza. Todas essa confusão não permite que a gente veja as coisas com clareza", concluiu.