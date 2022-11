Cassia Kis causou controvérsia nacional ao dizer que as relações homossexuais e a "ideologia de gênero" estão destruindo as famílias

A atriz Cassia Kis decidiu se manifestar sobre as acusações de homofobia que vem recebendo por falas preconceituosas numa live com Leda Nagle. A intérprete de Cidália em "Travessia" escalou a tensão ao rebater a nota de repúdio da Globo sobre o caso. "Problema meu", disse a atriz.

"Não sou homofóbica e não fiz uma declaração homofóbica. Não há mentira no que disse", afirmou Cassia em mensagem enviada ao programa "Fofocalizando", do SBT, nesta segunda (31/10).

Segundo a jornalista Gaby Cabrini, Cassia não tinha visto a nota de repúdio da Globo sobre o caso ao fazer esta afirmação. Mas ela enviou o posicionamento e, em seguida, a atriz respondeu ao posicionamento da emissora: "Esse é um problema meu e da TV Globo. Na próxima semana, certamente você saberá, e não será por mim".

Cassia Kis causou controvérsia nacional ao dizer que as relações homossexuais e a "ideologia de gênero" (definição bolsonarista para a sexualidade humana) estão destruindo as famílias.

"Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas", disse a atriz. "Eu recebo as imagens de crianças de 6, 7 anos se beijando, duas meninas se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo", prosseguiu, no melhor estilo "kit gay" (famosa fake news bolsonarista da eleição presidencial passada).

Segundo Cássia, quando há uma relação entre duas pessoas de sexo igual há uma "destruição à vida humana". "O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana, na verdade, porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?", questionou.

Ainda na conversa, a atriz também destacou que a "pandemia foi maravilhosa" por tê-la ajudada a se descobrir conservadora.

As falas repercutiram negativamente nas redes sociais. Em comunicado à imprensa, a Globo afirmou que "tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação".

A atriz declarou seu voto em Jair Bolsonaro e teria sido alvo de reclamação de colegas nos bastidores das gravações de "Travessia" por suposta militância extremista fora das gravações.