O concurso mundial de beleza Miss Grand International (MGI) entrou para a História LGBTQIAP+. As modelos Mariana Varela e Fabiola Valentín - respectivamente, Miss Argentina e Miss Porto Rico - , que se enfrentaram na edição de 2020 da premiação anunciaram seu casamento nas redes sociais durante o fim de semana.

O relacionamento se mantinha em segredo até as duas revelarem seus novos estados civis. Elas se conheceram justamente nos bastidores do concurso de beleza. Na disputa de 2020, Mariana e Fabiola ficaram entre as 10 semifinalistas.

"Depois de decidir manter nosso relacionamento privado, abrimos as portas para ele em um dia especial", escreveram as duas modelos em um post conjunto no Instagram, revelando a data do matrimônio. A oficialização da união aconteceu na sexta-feira passada (28/10), quando as modelos celebraram o casamento no Centro Judicial de San Juan, em Porto Rico.

No vídeo, as modelos compartilharam uma série de imagens que mostram a história de amor. Em um dos momentos, Fabiola pede a mão da argentina em uma sala decorada com balões e luzes.

"Parabéns, lindo. Deus abençoe a união de vocês e viva o amor!", desejou a venezuelana Valentina Figuera, Miss Grand International de 2019. "Ai meu Deus, o MGI propiciou uma linda união", parabenizou a americana Abena Appiah, Miss Grand International de 2020.

A publicação tem quase 100 mil curtidas e milhares de comentários de pessoas que parabenizam o casal. Neste ano, o Miss Grand International foi vencido por uma brasileira, Isabella Menin, de Marília, interior de São Paulo. A coração aconteceu na terça-feira passada (25/10) em Jacarta, na Indonésia, marcando o 10º aniversário do concurso, que é sediado na Tailândia.