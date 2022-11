A esse ponto de sua carreira, Sabrina Sato é basicamente a rainha dos looks. E para curtir a primeira edição do Primavera Sound, a apresentadora elegeu um vestido que só agrega ao seu hall de visuais icônicos.

Com um design único, o vestido vermelho da ONRUSHW23FH contava com cortes que revelavam partes do corpo de Sabrina, com um caimento evoluindo em camadas. Para complementar o look, que tem styling de Pedro Salles e divulgado exclusivamente pela Vogue Brasil, a musa apostou em luvas longas vermelhas e joias e bolsa Alaia. A beleza foi assinada por Will Vieira.

Questionada sobre quem gostaria de ouvir no festival, Sato afirmou ter uma favorita. “É a primeira edição do Primavera Sound em São Paulo e eu queria muito vir! Tem muita gente boa no lineup, amo a Björk“, disse.

“Estou muito feliz de estar aqui com meus amigos, ouvindo música, vivendo a cidade e tudo a convite de Beefeater.”