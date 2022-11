Sucesso da Marvel volta com homenagem a astro morto em 2020, trilha sonora com surpresa especial e suspense sobre novo personagem com manto de herói

Mais de quatro anos após o lançamento do primeiro filme, “Pantera Negra: Wakanda Forever” chega aos cinemas nesta quinta-feira, 10. Ele será o último filme da Marvel lançado neste ano e encerrará a fase 4 do seu Universo Cinematográfico nas telonas. O longa de 2018 foi um grande sucesso para o estúdio, somando US$ 1,3 bilhão de bilheteria — sendo que US$ 700 milhões foram arrecadados apenas nos Estados Unidos e no Canadá – e rendendo a Marvel seus primeiros três Oscars: melhor design de produção, melhor figurino e melhor trilha sonora. Para você entrar no clima do filme, preparamos uma lista com tudo que precisa saber sobre a nova produção.

Homenagem a Chadwick Boseman

A maior parte do elenco do longa original retornará para o segundo filme, incluindo Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Angela Bassett e Winston Duke. Entretanto, “Pantera Negra: Wakanda Forever” não contará com Chadwick Boseman, astro do primeiro filme, que morreu em 28 de agosto de 2020 após lutar contra um câncer. A produção do longa optou por não substituir o ator, e os materiais promocionais indicam que, além de uma continuação do original, o filme será uma homenagem a ele.

Rihanna na trilha sonora

Em setembro de 2021, a produção do filme confirmou que o compositor sueco Ludwig Göransson, responsável pela premiada trilha-sonora do primeiro longa iria retornar para a sequência. Entretanto, outro retorno pegou os fãs de surpresa. Saindo de um hiato de seis anos na carreira, a cantora Rihanna lançou a música “Lift Me Up”, que será o carro chefe do novo filme da Marvel. O clássico “No Woman No Cry”, de Bob Marley, também está no filme, com versão da cantora nigeriana Tems. Canções com participação de rappers como Stormzy e Future também integram a trilha oficial.

Cultura latina

Um dos principais personagens do novo filme é Namor (Tenoch Huerta), rei de Talocan, cidade da mitologia asteca que, segundo as crenças, abrigava as almas mais corajosas após a morte. Nos quadrinhos, Namor é rei de Atlantis, mas, para evitar confusões com o Aquaman, da rival DC, a Marvel optou por mudar a origem e trazer Namor para a cultura latino-americana. Ainda não se sabe o quanto o filme irá se aprofundar em Talocan e na cultura local, mas está será a primeira vez que o MCU abordará a cultura da região em seus filmes.

Novo Pantera Negra?

Com a morte de Chadwick Boseman e a decisão de não substituí-lo no filme, espera-se que um outro personagem assuma o posto deixado por T’Challa. Os fãs especulam que duas personagens aparecem como favoritas para assumir o manto: Shuri, interpretada por Letitia Wright, e Nakia, vivida por Lupita Nyong’o. Os trailers mostram uma mulher no traje do herói e muitos acreditam que a personagem de Wright será a nova Pantera Negra, o que não agradou os fãs. Isso porque, durante a pandemia, a atriz se envolveu em polêmicas ao supostamente defender a não vacinação contra a Covid-19 nos sets de filmagem.