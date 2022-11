Celso Portiolli é um sucesso incontestável no SBT e um dos pilares da programação de domingo da emissora. Por conta disso, muitos acreditam que ele deva assumir o lugar do patrão em seu programa um dia. Mas, para ele, a vaga é direito absoluto de Patrícia Abravanel.

Em entrevista ao TV Pop, ele destacou que é a filha de Silvio que se sente mais confortável para assumir essa responsabilidade: “Eu faço qualquer programa que me pedirem, mas como foi o “Show do Milhão”. Peguei um programa que era dele, mas fiz do meu jeito. Esse negócio de substituição é difícil. A única pessoa que se sente à vontade no palco para fazer as coisas que o Silvio faz é a Patricia [Abravanel]. Ela cresce a cada domingo” – Disse Celso Portiolli

Como se sabe, é Patrícia Abravanel que está no comando do programa dele. Vale mencionar, que anteriormente ela estava sendo muito criticada, mas agora já se acompanha uma aceitação maior por parte do público. Patrícia Abravanel deu resinificou o programa do pai o deixando mais ousado e moderno.

Mas, há quem defenda que Celso Portiolli também se daria bem no comando da atração. Porém, a sucessora natural de Silvio Santos de fato é Patrícia Abravanel. Mesmo porque o apresentador já provou que está muito bem apresentando o “Domingo Legal”.

Ainda em entrevista ao TV Pop, Celso Portiolli recordou início difícil no SBT. Ele até chegou a ter programas tirados do ar por Silvio Santos

“Não tive uma carreira regular. Eu sumia por um seis meses, um ano. Às vezes, meu programa estava em primeiro lugar e mesmo assim era cancelado. Cheguei a ficar dois anos fora do ar. Inclusive, pedi autorização ao Silvio para morar fora e estudar inglês na época” – Explicou ele.

“Os altos e baixos foram muitos. Convivi com a insegurança, com o medo, vi os contratos prestes a vencer. E aí, depois de dez anos, estou colhendo os frutos do Domingo Legal. O reconhecimento popular é maravilhoso. É um combustível para continuar trabalhando” – Afirmou Portiolli