Os maiores concorrentes HBO Max e Disney+ contam com opções fortes no segmento, e o setor anda cada vez mais aquecido no streaming

Um dos grandes diferenciais nos pacotes de streaming dos maiores concorrentes da Netflix, o HBO Max e o Star+, que faz parte do ecossistema Disney+, são as transmissões esportivas ao vivo. Todos sabemos que esses eventos reúnem um grande público, e, em termos de mercado, é um tipo de assinante interessante para compor a clientela da plataforma. Por isso mesmo, a Netflix anda em busca de opções para esse filão.

A opção por essas transmissões esportivas de esportes com menos apelo se dá pela dificuldade de negociar direitos já bastante enraizados em outras emissoras e companhias do ramo — como os próprios canais ESPN e Fox Sports do Star+ ou TNT Sports do HBO Max. A maioria dos contratos de grandes ligas de futebol, basquete, futebol americano, entre outras modalidades mais populares, está atrelada a parcerias de longo prazo. E isso dificulta bastante a negociação para o lado da Netflix.

"O esporte é a linha de base agora, todos nós sabemos disso, e encontrar as propriedades certas, as ligas certas, é uma prioridade; mas é sempre uma questão da liga certa, do acordo certo", disse uma fonte da Netflix ao Deadline. A Netflix, por enquanto, não confirma essas informações.

A vinda de eventos esportivos é um dos objetivos da Netflix na busca por uma reação no mercado. Além da ascensão dos concorrentes, a ainda líder do mercado de streaming vem enfrentando uma constante queda de assinantes, assim como desvalorização e venda de ações. O coCEO Reed Hastings já comentou que esse filão está entre as prioridades para a companhia nos próximos meses.

Não é somente o Star+ e o HBO Max que estão notando o poder da clientela interessada nos esportes ao vivo. O setor esportivo no streaming tem provocado uma mudança drástica nos investimentos das plataformas nos últimos dois anos.

A Amazon iniciou uma parceria exclusiva de 11 anos para transmissão das quintas-feiras da principal liga de futebol americano estadunidense, o NFL Thursday Night Football, e tanto o Apple TV+ quanto o Peacock conseguiram negociar janelas exclusivas para a liga de beisebol premium dos Estados Unidos, a Major League Baseball.

O mercado viveu um "boom" de consumo de conteúdo digital durante a pandemia de covid, e, com a retomada do público ávido por esportes às arquibancadas, o interesse por esse filão tem se beneficiado da estrutura e tecnologia alcançada pela distribuição de streaming nesse período. Com a chegada do maior evento esportivo desde a saída da pandemia, a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022, o setor deve ficar ainda mais aquecido — e a briga no streaming cada vez mais interessante nesse nicho.