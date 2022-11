Segundo a rede social, usuários poderão agendar publicações com até 75 dias de antecedência .

O Instagram lançou nesta segunda-feira (07) um novo recurso destinado aos criadores de conteúdo: uma ferramenta para o agendamento de publicações. A partir de agora, estes usuários poderão programar um Reels, foto ou carrossel de imagens para serem publicadas em um espaço de tempo de até 75 dias, diretamente na rede social.

A notícia foi veiculada pelo The Wall Street Journal

A funcionalidade é uma demanda antiga dos criadores de conteúdo da plataforma, pois elimina a necessidade de utilizar um aplicativo de terceiros ou então o Estúdio de Criação do Facebook. Até o momento, a ferramenta não está disponível em todas as contas da rede, mas deve chegar aos perfis profissionais. A princípio, nem todos os tipos de conteúdo estarão elegíveis para serem agendados, mas a ideia do Instagram é levar o agendamento a todos os formatos de conteúdo em breve.

Como agendar uma publicação no Instagram

Os criadores de conteúdo que desejam agendar uma publicação no Instagram devem criar o post que desejam e, antes de compartilhá-lo, acessar a ferramenta de agendamento através das Configurações avançadas. Em seguida, selecionar a opção de "agendar esta publicação" e depois escolher a data e o horário em que desejam que o conteúdo seja publicado na linha do tempo. Depois basta selecionar "agendar".

Outras novidades para os criadores de conteúdo

A rede social ainda anunciou outras novidades aos criadores de conteúdo, com o objetivo de expandir as opções de criação de um Reel. Segundo o Instagram, novas ferramentas de edição serão testadas em breve, para simplificar o processo, incluindo a capacidade de sincronizar o vídeo com o momento certo de um áudio, por exemplo.

Esta deve ser mais uma das ações da rede para deixar sua ferramenta de edição dos Reels mais completa aos criadores.