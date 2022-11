Artista, vista como um dos grandes nomes da MPB, estava se recuperando de uma retirada de um nódulo

A cantora Gal Costa, consagrada como um dos maiores nomes da MPB, morreu aos 77 anos na manhã desta quarta-feira, 9. A assessoria de imprensa da artista confirmou a informação à Jovem Pan e, em nota, disse que não tem mais informações para passar no momento.

Ela estava se recuperando de uma retirada de um nódulo da fossa nasal, mas ainda não se sabe se a morte está relacionada a isso. A cantora ficou internada no final de setembro e, na ocasião, a equipe da artista não deu detalhes do seu estado de saúde. Gal nasceu em 26 de setembro de 1945 em Salvador, Bahia, e conquistou o Brasil com a potência da sua voz.

Em seus 57 anos de carreira, a artista gravou músicas compostas por Caetano Veloso e Gilberto Gil e emplacou hits como Chuva de Prata, Baby, Lágrimas Negras e Canta Brasil. Gal estava em turnê com o show “As Várias Pontas de Uma Estrela”, que contava com um repertório cheio de sucessos dos anos 1980.

A artista se apresentaria no “Primavera Sound” no último dia 5 de novembro, mas show foi cancelado. O anúncio foi feito pelas redes sociais do festival no último dia 17 de outubro: “Após o procedimento de retirada de nódulo na fossa nasal direita, realizado há três semanas, encontra-se em processo de recuperação e, seguindo as recomendações médicas, suas apresentações estão suspensas até o final do mês de novembro, não sendo possível sua participação no festival Primavera Sound, como era previsto”.