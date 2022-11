Os alimentos serão adquiridos com o valor arrecadado pelo evento e entregues para famílias necessitadas.

A feijoada será servida para a retirada no sábado, 26 de novembro, no salão da comunidade Nossa Senhora Aparecida do bairro Jardim Celeste, com o custo de 30 reais para uma refeição completa, servida entre às 10h e 14h. Colaborar para que famílias carentes de Sinop tenham um Natal mais feliz, esta é a razão da 1ª FeijoEja, evento organizado pela coordenação de um colégio supletivo do município, em parceria com seus colaboradores e alunos.

A ação foi idealizada tendo em vista a necessidade das famílias residentes em regiões carentes do município, buscando proporcionar uma ceia mais farta e alegre em uma data tão importante. Muitos voluntários estão colaborando para que isso aconteça.

“A ideia partiu do Colégio Select EJA, mas a ação é da comunidade, de todos os parceiros. Desde o mercado que tem parceria conosco até os nossos funcionários e alunos”, explica o coordenador pedagógico, Alexandre Guimarães.

As famílias que receberão os kits natalinos foram avaliadas e listadas pela própria instituição de ensino, que pretende distribuir os alimentos logo no começo de dezembro. “Nós visitamos algumas comunidades dentro do espaço de Sinop e não precisamos ir muito longe para ver a necessidade de algumas pessoas.

Então fizemos uma lista de cadastro, já organizado, para quando concluído, montar as cestas e na primeira quinzena de dezembro entregar para essas pessoas”, esclarece Alexandre.Para adquirir ingressos do almoço, basta entrar em contato com o colégio através das redes sociais do Select EJA ou visitar a unidade localizado na avenida das Embaúbas, 1503, próximo à Prefeitura.

Ainda é possível comprar através dos telefones (66) 3532-7567 (escola) ou (66) 99651-3345 (Alexandre).