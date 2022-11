Mais uma vez, cumprindo seu papel como protagonista e embaixador oficial do WWF-Brasil e da proteção das nascentes do Pantanal, Chico Bento reforça a importância do bioma que é lar de milhares de espécies da fauna e flora brasileiras. Em uma tirinha especial, que será publicada em 12 de novembro, data em que é celebrado o Dia do Pantanal, o personagem e seu criador, Mauricio de Sousa, declaram todo o amor pelos animais que fazem desse ambiente o seu lar.

Parceiros desde 2014, o WWF-Brasil e Mauricio de Sousa Produções lançam mais uma ação de educação ambiental e conscientização em defesa da natureza. Para isso, ninguém mais especial que o personagem que já aborda a mensagem de preservação em suas histórias para estar à frente da campanha. Nos quadrinhos, Chico Bento demonstra a proximidade com o meio ambiente e incentiva, constantemente, cuidados de forma lúdica e didática com o ecossistema, sempre destacando a importância desse carinho com o planeta.





A tirinha protagonizada por Chico Bento e Mauricio de Sousa será publicada no dia 12/11 no perfil oficial da Turminha no Instagram. Para conhecer esta e outras ações da Mauricio de Sousa Produções em parceria com o WWF-Brasil, basta acessar o hotsite para ficar por dentro e ter contato com todos os materiais produzidos em conjunto.



Sobre a Mauricio de Sousa Produções

A Mauricio de Sousa Produções é uma das maiores empresas de entretenimento do Brasil, responsável por uma das marcas mais admiradas do país, a Turma da Mônica. A MSP investe em inovação e produz conteúdos em todas as plataformas com a mais alta tecnologia, alinhando educação, cultura e entretenimento. A empresa é signatária dos princípios de empoderamento das mulheres, plataforma da ONU Mulheres e Pacto Global. No licenciamento, trabalha com 200 empresas que utilizam seus personagens em mais de 4 mil itens. A presença da marca na plataforma YouTube já passou de 17 bilhões de views, sendo a maior audiência para Mônica Toy, conteúdo desenvolvido exclusivamente para esta plataforma; além do engajamento e interações orgânicos com os fãs em mídias sociais. Na área editorial, possui um dos maiores estúdios do setor no mundo, com 450 títulos de livros e mais de 1,2 bilhão de revistas vendidas, ambos responsáveis pela alfabetização informal de milhões de brasileiros.