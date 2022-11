Gretchen decidiu mudar o visual. Desta vez, a cantora clareou o cabelo e trocou o mega hair com os fios escuros para um aplique com mechas loiras, deixando o rosto dela mais iluminado. Nas redes sociais, a eterna rainha do rebolado postou um vídeo para mostrar o antes e depois da transformação.

"Agora morena super iluminada", disse a profissional responsável pela técnica na legenda da publicação.

Gretchen recebeu elogios de fãs e seguidores na web. "Eu amo quando ela clareia o cabelo", postou um internauta. "Agora sim ela ficou babado e confusão", elogiou outro. "Ficou perfeita rejuvenesceu uns 13 anos", escreveu mais um.

Veja a publicação completa

De calça recortada a vestido com fenda gigante: Gretchen causa polêmica com looks ousados