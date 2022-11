Thiago Lopes, marido de Andressa Urach, usou as redes neste domingo (13) para revelar que a influenciadora está internada há duas semanas em uma clínica psiquiátrica. O motivo da internação foi um surto psicótico que a participante de A Fazenda 6, em 2013 na Record, deu em casa e até ameaçou a integridade física do filho Leon, de nove meses de idade. Thiago revelou que a situação foi "assustadora" já que Andressa quis oferecer o bebê para um sacrifício religioso.

"Há duas semanas a Andressa Urach foi internada. Ela está na ala psiquiátrica de um hospital, porque ela teve um delírio psicótico místico, foi o que a médica falou assim que a recebeu. Não é um diagnóstico. Ela ainda estava com certa desconexão com a realidade", começou Thiago Lopes, que é oficial da Justiça do Rio Grande do Sul.

Ele continuou relatando o episódio. "Há dois dias eu falei com a médica novamente, ainda não tem um diagnóstico. Ela relatou um episódio que aconteceu com a Andressa na clínica e, por isso, eles estão administrando os medicamentos. Andressa não tem previsão de alta", comentou Thiago, que prosseguiu. "Além do transtorno de Borderline que Andressa já tinha sido diagnosticada há um tempo, surgiram essas outras situações. Falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata", explicou ele.

Thiago conta que decidiu revelar a situação por causa da cobrança dos seguidores pelo sumiço da influenciadora nas últimas semanas. Segundo ele, Andressa colocou a vida do próprio filho em perigo. "Em uma madrugada, a Andressa teve um surto psicótico aqui em casa, foi um episódio bem assustador. Chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha e da minha mãe. Durante o surto ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac [da Bíblia], que eu oferecesse Leon como sacrifício. São coisas desconexas com a realidade", revelou ele que adiantou ter passado por outras situações. "Foi assustador. Foram coisas muito tristes que não valem a pena contar".

Junto com Andressa desde novembro de 2020, Thiago assumiu estar em uma situação delicada e decidiu colocar um ponto final no casamento. "Com o transtorno de Bordeline já era complicado, agora com mais esse problema fica inviável manter um relacionamento social, imagina um casamento? Por isso, estou ajuizando uma ação de divórcio com o pedido de guarda do Leon. Quero o divórcio. Consegui gravar uma boa parte das coisas que aconteceram durante o surto. Os médicos também foram testemunhas de toda a situação", concluiu ele.