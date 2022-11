Ana Maria Braga não apresentou a atração matinal nesta segunda-feira, 14, e Fabricio Battaglini explicou aos telespectadores a decisão da emissora

A apresentadora Ana Maria Braga não apresentou o “Mais Você” desta segunda-feira, 14, e foi substituída pelos apresentadores Fabricio Battaglini e Talitha Morete. Como a ausência da comunicadora sempre gera muitas especulações nas redes sociais, Fabricio decidiu abrir o programa explicando por que Ana Maria não estava presente e aproveitou para informar que a partir da semana que vem a atração matinal da Globo sairá temporariamente do ar por causa da Copa do Mundo: “Gente, já vou dizer logo.

Você está estranhando que a Ana não está aqui, eu sei. Vamos explicar então? O que acontece, na próxima semana, quando vão começar os jogos nas chaves, o ‘Mais Você’ vai ficar fora do ar porque tem muitas partidas nessa fase da Copa.

Vão ser quatro jogos por dia, então o que a Ana fez, ela decidiu antecipar e aproveitar que essa semana tem um feriado e deu uma esticadinha básica. O Lourinho também”. Talitha acrescentou: “Folga merecidíssima. Por isso, o Fabricio e eu estaremos aqui até sexta-feira”.

A Copa do Mundo 2022, que será sediada no Catar, começa no próximo domingo, 20, e a fase de grupos vai até 2 de dezembro. A grande final dessa disputa está marcada para o dia 18 de dezembro.