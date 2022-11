Modelo afirmou nas redes sociais que funcionários do GP de Interlagos não prestaram apoio: ‘Segurança deve ter acreditado nele’

A modelo Yasmin Brunet usou as redes sociais para denunciar um caso de assédio no Grande Prêmio do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A influenciadora disse estar traumatizada com a situação e revelou que os seguranças que estavam no evento da Fórmula 1 negaram ajuda. “Ser mulher é um teste diário.

Mais uma vez assediada e sabe o que o cara fala para o segurança do lugar? Que eu estou bêbada, que eu estou inventando… Todo mundo viu e ele tem coragem de mentir assim. Me segurando para não chorar de ódio por estar mais uma vez nessa situação”, desabafou.

“Sinceramente, me sinto mais cada vez mais traumatizada quando homens vêm falar comigo por causa dessas situações. Um homem jamais vai saber o que é ser uma mulher quando nos sentimos como uma coisa, um objeto, um pedaço de carne que foi posto na terra para apreciação deles. Nojo. Sabe o que aconteceu? O cara permaneceu no lugar. O segurança não fez nada. Deve ter acreditado neles, né, porque são homens.” A atriz revelou ter imagens guardadas do assediador que comprovam a acusação.