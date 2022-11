Thiago Lopes, marido da ex-modelo, publicou um vídeo no qual declarou que Urach foi internada após um "delírio psicótico"

A mãe da influenciadora Andressa Urach foi às redes sociais para informar sobre a internação da filha e rebater declarações do genro, Thiago Lopes, sobre o estado de saúde da ex-modelo. Em um vídeo publicado no Instagram, Marisete de Faveri escreveu para que Lopes "quando for dar sua versão, conte o motivo também", em referência a um vídeo publicado por ele sobre a internação de Andressa.

"É fácil dizer por aí que ela surtou... Difícil é você falar a verdade! Que ela surtou porque você mentiu, enganou e brincou com ela. Quando for dar a sua versão, conta o motivo também", publicou Marisete. No último domingo, 13, Thiago afirmou, em um vídeo postado em seu canal no YouTube, que Andressa teve um surto psicótico e chegou a colocar a vida dele e do filho do casal, Leon, de 9 meses, em risco.

"Há duas semanas, a Andressa foi internada, ela está na ala psiquiatria de um hospital porque há duas semanas ela teve um delírio psicótico místico. Foi o que a médica falou assim que recebeu ela no hospital", disse Lopes no vídeo.

Na última terça-feira, 8, Marisete publicou um comunicado informando sobre o estado de saúde da filha e seu afastamento do convívio social. "A empresária Andressa Urach, através de seus familiares, vem a público informar seu afastamento temporário por determinação médica, de suas atividades profissionais, devido a uma questão de saúde, que neste momento requer atenção integral. Em atendimento a essa determinação, ela ficará em repouso e tratamento, até que tenha sua saúde totalmente restabelecida"

A postagem, no entanto, não informava o motivo do afastamento da ex-modelo. Marisete ainda pediu compreensão e oração dos fãs, amigos e seguidores de Andressa.

Entenda o caso

Andressa Urach está internada há duas semanas numa clínica psiquiátrica após um surto, em que teria ameaçado sacrificar o próprio filho em oferenda religiosa, conforme revelado pelo marido da influenciadora

De acordo com Lopes, o surto psicótico não é um diagnóstico, "mas foi o que a médica relatou quando Andressa chegou no hospital e ainda estava com uma certa desconexão com a realidade".

Ele ainda informou que, até o momento, a ex-A Fazenda não tem previsão de alta e a equipe médica está administrando os medicamentos em busca de uma melhora.

"É importante eu falar que, além do borderline, que a Andressa já foi diagnosticada, surgiram essas outras situações, que ainda falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata", completou.

Após as informações sobre o estado de saúde de Andressa, Thiago Lopes revelou que está abrindo um processo de divórcio da influenciadora.

"Não é fácil manter um casamento assim. Tem que ter muito esforço. Com o borderline, já era difícil, agora que surgiram esses novos problemas, fica inviável até o relacionamento social da Andressa, imagine um casamento", disse.

"E por isso, eu estou ajuizando a ação de divórcio da Andressa, com um pedido de guarda do Leon, por motivos lógicos. Eu tenho e consegui gravar a maior parte das coisas que ocorreram durante o surto psicótico da Andressa", revelou.

Confira, na íntegra, o vídeo publicado por Thiago: