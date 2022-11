Nesta quinta-feira (17), acontece a premiação do Grammy Latino. A cerimônia está marcada para as 22h, mas algumas categorias já foram anunciadas, nesta tarde, em uma pré-cerimônia. Uma delas foi a de "Melhor Álbum de Samba", que ficou com Ludmilla.

A cantora conquistou o prêmio com o projeto "Numanice 2". O álbum contém regravações e música inéditas da cantora, todas adaptadas para o samba.

Uma das canções, "Maldivas", fala sobre a relação da artista com a esposa Brunna Gongalves. Deste modo, a influencer não deixou de comemorar a conquista de Ludmilla.

'MEU DEUSSSSSS!! MEU AMOR GANHOUUUU O #LatinGRAMMY !! É DELA P*RRAAAAAAA AAAAAAAAAAA", escreveu Brunna no Twitter.

A cantora também celebrou o prêmio nas redes sociais: "EU SOU GRAMMY WINNER P*RRA. NUMANICE #2 GANHOU UM GRAMMY. OBRIGADA DEUS".