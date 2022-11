Apresentador da RedeTV! já havia sido condenado em primeira instância e voltou a sofrer um revés ao apelar à segunda instância

Xuxa Meneghel emplacou mais uma vitória na Justiça contra Sikêra Jr., no processo em que ela abriu contra o apresentador da RedeTV! pedindo indenização por danos morais. Ele já havia sido derrotado em primeira instância, mas recorreu e perdeu novamente. A coluna teve acesso ao documento da decisão.

Embora tenha sido condenado, Sikêra Jr. ainda levou uma certa vantagem. Isso porque o desembargador César Peixoto, relator do processo no Tribunal de Justiça, reduziu o valor da pena. Inicialmente, Xuxa havia pedido uma indenização de R$ 500 mil. Na primeira instância, a juíza que avaliou o caso sentenciou o pagamento de R$ 300 mil. Mas no novo julgamento, o desembargador reduziu o valor para R$ 50 mil.

Em sua decisão, o magistrado alegou que o valor "não estava em harmonia com os critérios de proporcionalidade utilizados" e também disse que como a apresentadora havia alegado que o valor seria doado para instituições de caridade e não faria uso da indenização, ele reduziu o montante.

"Na espécie ficou caracterizada a extrapolação e/ou abuso da liberdade de exposição do pensamento crítico, uma vez que os juízos de valor emitidos pelo apresentador José Siqueira Barros Júnior [Sikêra Júnior] em seu programa televisivo [Alerta Nacional - 24.10.20], sobre a apresentadora, atriz, cantora, empresária e ex-modelo Xuxa Meneghel tiveram o intuito deliberado de depreciar a dignidade, bem como de ofender a honra subjetiva e objetiva da litigante", escreveu o desembargador.

A coluna apurou que Xuxa não ficou satisfeita com a redução do valor da indenização e pediu para seu advogado levar o caso para o STJ, a última instância, para aumentar a quantia que o apresentador terá que pagar.

À sua equipe jurídica, a rainha dos baixinhos alegou que a nova sentença foi favorável a Sikêra, uma vez que houve uma redução substancial no valor da indenização, e como ela pretende direcionar o dinheiro para três instituições de caridade, seu objetivo é que esta quantia da pena seja, no mínimo, triplicada.

Entenda o caso

A confusão entre os dois começou em outubro de 2020, após Sikêra exibir no Alerta Nacional o vídeo de um homem estuprando uma égua. Para piorar a situação, ele ainda chamou dois de seus assistentes de palco para reproduzirem a cena.

O vídeo foi parar nas mãos de Xuxa e, por ser defensora dos animais, ela repudiou a atitude do funcionário da RedeTV!. Foi o que bastou para o apresentador proferir uma série de insultos à rainha dos baixinhos, a quem chamou de pedófila por ter atuado no filme Amor Estranho Amor (1982), e também a acusou de fazer apologia às drogas, além de dizer que ela incentivava as crianças a praticar safadezas e surubas.