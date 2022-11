“Você me encontra na rua, eu faço um monte de perguntas, você responde alegremente… E por que não está respondendo ao Censo? Abra a porta para o pesquisador! É só até dezembro!”

Depois de uma tarde na companhia da equipe censitária do posto de coleta São Caetano I, em Salvador (BA), a atriz e comunicadora Maria Menezes “passou a visão”, como se diz em bom “baianês". Traduzindo: deu o recado.

O Censo 2022 foi o tema do quadro “De Passagem”, apresentado por Maria no programa “Mosaico Baiano”, na TV Bahia, afiliada da Globo em Salvador.

Com a graça e irreverência que se tornaram suas marcas registradas, a atriz acompanhou recenseadores, ouviu supervisores e viveu na pele os desafios e a satisfação do trabalho de coleta. Dos cachorros e domicílios em que não se encontra ninguém até a moradora que compreende a importância do Censo e pede para ser visitada.

