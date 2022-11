Em um momento do programa, a nova contratada da Globo compartilhou um momento íntimo e deixou Tatá chocada

Sabrina Sato é uma das convidadas da próxima temporada do ‘Lady Night’, comandando por Tatá Werneck. Em um momento do programa, a nova contratada da Globo compartilhou um momento íntimo e deixou Tatá chocada. Em vídeo publicado por Tatá na manhã deste sábado (19) para divulgar o programa, ela questiona a convidada: “Você lida bem com ‘suor de bailarino’?”, quis saber.

“O que seria ‘suor de bailarino’? Porra?”, indagou a ex-BBB, surpresa.

Tatá Werneck não conseguiu segurar a risada, mas logo respondeu: “Eu fiz um quadro com as palavras tão bonitas…”. Foi então que Sabrina Sato resolveu abrir o jogo logo, e compartilhou detalhes de um momento íntimo com Duda Nagle.

“Eu, por exemplo, ontem… A gente fez um amor… A nossa dança! Dançamos ontem à noite. Aí eu falei assim: ‘O quê? Vou levantar? Só porque estou toda suada com o suor do bailarino?’ Eu fui dormir! Acordei hoje, entendeu? Tô com o suor do bailarino até hoje, aqui, agora eu acho”, disparou Sabrina.

Sabrina ainda deu dica aos telespectadores: E, ó, aprendam comigo: suor de bailarino é ótimo pra pele”. Em seguida, Tatá respondeu: “Dizem que é segredo da Sandy”, disse. “Ela está com a mesma cara faz 20 anos!”, finalizou Sabrina.