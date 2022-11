Bel Moreira usou a quebra dos padrões estéticos e sua própria saúde como argumento

Bel Moreira, que interpreta Raquel em 'Poliana Moça', novela infanto-juvenil do SBT, recebeu críticas no Instagram ao expor suas axilas com pelos. No domingo, 20, após a repercussão da postagem, a artista resolveu se pronunciar sobre o assunto, afirmando que mantêm o visual visando quebrar regras e padrões estéticos.

“Eu lido bem com essas coisas. Eu não postaria meus pelos se sentisse que não conseguiria lidar com os comentários negativos. Eu sabia que eles viriam. Eu gosto dos meus pelos. É algo muito estético ao mesmo tempo em que está ligado a minha saúde também. Minha pele não reage bem à depilação”, declarou Bel Moreira, de 23 anos, em vídeos compartilhados no Instagram.

Antes de seus pelos causarem um alvoroço nas redes, Bel Moreira chamou atenção ao revelar a Silvio Santos que namora uma mulher. Durante o programa dominical do apresentador, ela ainda contou que foi instruída a esconder sua orientação sexual.