A atriz comemorou a abertura do Copa do Mundo ao lado dos amigos em uma casa em Angra dos Reis

Mel Maia arrancou diversos elogios dos internautas ao postar fotos com um biquíni e camiseta do Brasil no último domingo (20). A atriz comemorou a abertura do Copa do Mundo ao lado dos amigos em uma casa em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

"Brasil", escreveu ela na legenda da publicação, que rendeu mais de um milhão de curtidas no Instagram.

"Tu deveria ser considerada a mulher mais linda desse país", comentou uma internauta. "Perfeita, bem no clima da Copa! Amei o look", disse outra. "Atualizando a cada segundo para ver o que o Falcão tem a dizer sobre essa escultura", falou mais uma.

No final de outubro, o funkeiro MC Ryan SP entregou que Mel Maia estaria namorando MC Daniel, conhecido como o Falcão do Funk. Ryan estava com Daniel quando fez uma live e disse que ele vive um romance com a atriz.