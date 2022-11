Caio Castro é processado após suposta humilhação contra vendedor

Caio Castro, de 33 anos, se tornou alvo de um processo por parte de um atendente de loja, depois de ter alegado que foi maltratado pelo artista na inauguração do estabelecimento em que o galã fazia uma presença VIP.

Matheus Dias Encrenaziu, que trabalha na Strati Vestuário e Acessórios Ltda, localizada no Morumbi Shopping Multiplan, em São Paulo (SP), entrou com o processo na Justiça, afirmando que o artista o destratou. As informações são da coluna de Fábia Oliveira, do EM OFF.

Conforme estava nos requisitos, para o evento, Matheus teve que aprender procedimentos e atividades para a inauguração do local que comercializa pulseiras, brincos e anéis. Porém, mesmo sendo presença vip no local, o tom de grosseria ele teria se dirigido às pessoas presentes com grosseria teria incomodado os presentes.

Segundo a colunista, o ator teria dito para Matheus: “Porr*, moleque, caralh*, saia da frente da marca, se toca porr*, não percebeu que está cobrindo a marca? Não presta para nada porra”.

O rapaz disse que foi humilhado com a postura de Caio Castro. Sendo assim, ele procurou o Poder Judiciário, pedindo o valor de R$ 10 mil por danos morais. Essa ação foi ajuizada no começo do mês de novembro e no último dia 18 foi determinada a remessa dos autos ao Foro Regional de Jabaquara, mas o famoso ainda não manifestou uma defesa.

Caio Castro e o acidente de carro

O ator Caio Castro, de 33 anos, reapareceu nas redes sociais na noite do domingo (13) para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde, após sofrer um acidente enquanto disputava a Porsche Carrera Cup, que aconteceu em Interlagos antes do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.

Na ocasião, ele chegou a perder o controle do veículo e ficou prensado entre dois competidores. Em seus Instagram Stories, o famoso contou que, após o acidente, foi até um hospital para realizar exames e afirmou que está bem

“Primeiro queria agradecer as mensagens de vocês que ficaram preocupados com meu estado após o acidente hoje na etapa da Fórmula 1 da Porsche Cup. Realmente não foi como a gente esperava, acabamos tendo um acidente ali no início. Uma batida um pouco feia. Tive que ir para o hospital fazer alguns procedimentos que o regulamento exige”, explicou ele.