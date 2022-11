A Globo foi para o Emmy Internacional com a expectativa lá em cima por conta da indicação para três categorias da premiação, com a presença da novela das 18h Nos Tempos do Imperador, da série Onde Está Meu Coração e do documentário O Caso Evandro.

No entanto, para a tristeza da alta cúpula, o canal líder de audiência perdeu em todas as disputas. Entre as três categorias citadas, Letícia Colin estava na briga pelo prêmio de Melhor Atriz pelo papel exercido na série do Globoplay.

Representante da Globo, Letícia Colin fica atrás de francesa em Emmy Internacional

Atualmente em Todas as Flores, Letícia perdeu a estatueta para a francesa Lou de Laâge. Em Onde Está Meu Coração, Colin interpretou Amanda, uma médica que cai nas drogas.

A atriz estrangeira fez Eugénie Clére em Le Bal das Folles, uma adaptação do Prime Video para o romance de Victoria Mas, de uma paciente e uma enfermeira que se preparam para uma festa numa clínica psiquiátrica no século 19.

Nos Tempos do Imperador ficou atrás a sul-coreana YeonMo: The King’s Affection. O Caso Evandro, por sua vez, perdeu a premiação para o documentário francês Enfants De Daech, Les Damnés de La Guerre, sobre a Guerra do Iraque.

Veja a lista de vencedores:

Programa Artístico

Freddie Mercury: The Final Act (Reino Unido)

Programa de Entretenimento Não-Roteirizado

Love on the Spectrum (Austrália)

Atriz

Lou de Laâge, por Le Bal des Folles (França)

Comédia

Sex Education (Reino Unido)

Chefe Executivo

Miky Lee (Coreia do Sul)

Programa Não-Anglófono do Horário Nobre (EUA)

Buscando A Frida

Documentário esportivo

Queen of Speed (Reino Unido)

Programa factual infantil

My Better World (África do Sul)

Live-action infantil

Kabam! (Holanda)

Animação infantil

Shaun the Sheep: Flight Before Christmas (Reino Unido)

Telenovela

YeonMo: The King’s Affection (Coreia do Sul)

Filme para TV ou Minissérie

Help (Reino Unido)

Série de Curta Duração

Rürangi (Nova Zelândia)

Prêmio dos Fundadores

Ava DuVernay (Estados Unidos)

Ator

Dougray Scott, por Irvene Welsh’s Crime (Reino Unido)

Documentário

Enfants De Daech, Les Damnéns De La Guerre (França)

Série Dramática

Vigil