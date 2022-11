Cantora fez publicações no Instagram sensualizando com a roupa

A cantora Madonna posou no Instagram, nesta semana, com um casaco de pele e foi criticada por seguidores. Em um vídeo de 35 segundos, publicado nesta segunda-feira, 21, a compositora, com casaco e luvas, sensualiza em um ambiente escuro, com velas acessas e garrafas de vinho.

Na legenda da publicação ela escreveu: “Com vontade de amar”. Já nesta terça-feira, 22, a artista postou uma foto com o mesmo casaco no mesmo cenário. “Eu gostaria de colocá-lo em transe”, legendou desta vez. Contudo, as publicações geraram críticas a popstar. Seguidores ficaram incomodados e disseram que o casaco seria de pelo de animal.

“O assassinato dessas almas indefesas será o seu fim Madonna”, reagiu um internauta. Já uma segunda seguidora postou, com um emoticon de uma raposa, que ficou triste vendo o vídeo. “Sempre vou te amar, mas não consigo mais te olhar. Você não é a mulher que eu costumava admirar”, comentou.

“A pele é cruel. Vista sua própria pele”, alfinetou um terceiro.