O vídeo filmado pelos pais de Cecília durante a apresentação viralizou nas redes sociais

Cecília Viana, de 4 anos, viralizou nas redes após dormir durante uma apresentação de balé, no último domingo (20). “Acorda, Cecília, deixa para dormir em casa”, disse a mãe da pequena, que tirou um cochilo no palco. As informações são do G1 São Paulo.

O vídeo filmado pelos pais de Cecilia durante a apresentação no Centro de Eventos de Barueri, caiu nas redes sociais e já conta com mais de 6 milhões de visualizações. Nele, a pequena bailarina aparece deitada no início da apresentação, ao som da música “Pra te fazer dormir”, da cantora Isadora Canto.

“Ela se preparou e ensaiava em casa, ela estava ansiosa acordou muito cedo e ficava falando da apresentação e ‘vamos mamãe e papai’. Como não tirou soninho da tarde, acabou cansada,” disse o pai.

Somente depois de quase 2 minutos do início da apresentação, Cecília finalmente acorda e se levanta para acompanhar as colegas.

“Ficamos super surpresos, ela sabia a coreografia certinho. Então no início, a gente achou que tinha mudado alguma coisa e que isso fazia parte do espetáculo”, concluíram.

Quando as outras bailarinas se levantam e iniciam a dança, Cecília permanece deitada, e os pais começam a questionar se aquilo faz parte da coreografia. “Cecília está com sono”, diz Adevaldo Viana, de 36 anos, pai da menina.