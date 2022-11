Cantora, que apresenta a atração com Alex Escobar, falou do atraso na transmissão: ‘Na minha cabeça foi 4 a 0’

A cantora Jojo Todynho, que foi escolhida pela Globo para apresentar o “Central da Copa” junto com o jornalista Alex Escobar, gerou um climão no programa da última quinta-feira, 24, após reclamar da transmissão ao vivo do jogo no Globoplay, plataforma de streaming da emissora. “Eu comemorei quatro vezes”, comentou a dona do hit Que Tiro Foi Esse.

“Como assim?”, questionou Escobar. A campeã de “A Fazenda 12” explicou que a TV na qual assistia a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar estava com o alto-falante quebrado, então ela decidiu conectar o Globoplay em uma caixa de som. “Ficava com delay, já tinha acontecido o gol e lá no Globoplay era uns 10 ou cinco minutos depois e a gente comemorava”, reclamou Jojo.

“Isso tudo também não, né Jojo?”, rebateu o apresentador. “Ué, demorava. Quando falou: ‘Bateu na trave’. Horas depois o Galvão [Bueno] ia falar: ‘Bateu na trave’. Mas foi bom, na minha cabeça foi 4 a 0”, declarou a funkeira. Aparentemente sem graça, Escobar deu uma risadinha e falou: ‘Tudo bem. Valeu, Jojo.

Então 4 a 0 para o Brasil? Que coisa maravilhosa”. A Seleção Brasileira disputou o primeiro jogo da Copa contra a Sérvia e venceu por 2 a 0. O próximo jogo do Brasil é na segunda-feira, 28, às 13h (horário de Brasília), contra a Suíça.

