Kris Wu ficou conhecido por participar da boyband EXO; tribunal declarou que o artista sino-canadense será deportado após cumprir sua sentença

O cantor e ator sino-canadense Kris Wu foi condenado a 13 anos de prisão na China. Ele foi considerado culpado por estupro e, conforme divulgado pelo tribunal chinês nesta sexta-feira, 25, o artista será deportado após cumprir sua sentença. Wu nasceu na China, mas tem nacionalidade canadense.

Ele ganhou fama internacional ao integrar a banda de K-pop EXO. Depois disso, ele concentrou sua carreira na China e passou a participar de programas locais de TV. Segundo divulgado pela Variety, as acusações contra Wu foram feitas pela influenciadora Du Meizhu, de 18 anos, em julho do ano passado.

Ela afirmou que foi estuprada pelo cantor quando tinha 17 anos em um momento em que estava bêbada. Posteriormente, ela também acusou Wu de ter feito o mesmo com outras jovens. Na ocasião, ele negou todas as acusações. Duas semanas após o ocorrido, um procurador do distrito de Chaoyang, em Pequim, divulgou um comunicado dizendo que o cantor seria preso “após investigação de acordo com a lei”.

Após a sentença, o tribunal declarou que Wu forçou três mulheres a fazer sexo com ele em 2020, todas haviam consumido bebida alcoólica. Já em 2018, ele organizou atividades que foram definidas como obscenas na sua casa com duas mulheres e novamente havia álcool envolvido. A embaixada canadense esteve presente no tribunal para a sentença do cantor.

A audiência não foi aberta ao público, aparentemente para evitar a exposição da vítima e também para controlar a repercussão do caso, visto que Wu é uma das maiores celebridades da China. No país, o crime de estupro normalmente resulta em uma sentença de três a 10 anos de prisão, embora em casos de flagrantes a sentença possa chegar a prisão perpétua ou até a pena de morte.

O sexo envolvendo três ou mais participantes com mais de 16 anos pode dar até cinco anos de prisão.