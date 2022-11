Depois de semanas em silêncio, a Record enviou uma carta para ex-funcionários e membros cadastrados em seu banco de dados e deu detalhes da invasão hacker sofrida no mês de outubro. Foi a primeira vez que a emissora admitiu que seus dados foram roubados.

O canal informou no comunicado que o incidente foi identificado e todos os protocolos de segurança foram iniciados, assim como medidas para conter os efeitos do crime, segundo informações do Notícias da TV.

Record se explica e revela trabalho para conter possíveis vazamentos após ataque hacker

Logo após o crime, a direção da Record pediu a ajuda de uma empresa especializada no assunto para investigar as causas e a extensão do problema causado pelo ataque hacker. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi acionada.

O órgão começou seu trabalho no âmbito da proteção de dados em 2018 depois que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi aprovada pelo Congresso Nacional.

A alta cúpula da empresa de comunicação reforçou que, entre as medidas implementadas, está o monitoramento da deep web. Na carta, a emissora do bispo Edir Macedo reafirmou o seu trabalho pela adoção de rígidos padrões de segurança da informação.

Ainda de acordo com a reportagem, mesmo com o esclarecimento exposto pela direção, a Record não ficou livre de um possível processo por parte de alguma vítima do ataque hacker. Vale ressaltar que vários nomes foram atingidos pelo crime, entre eles Ana Hickmann.