O SBT ainda está definindo as novidades que vão compor a sua grade de 2023. Uma grande dúvida é em relação à volta do Cozinhe Se Puder – Mestres da Sabotagem. Uma nova temporada do programa de Otaviano Costa não está 100% garantida.

Esta coluna do RD1 descobriu que a atração ainda é dúvida, mas que o apresentador segue sendo muito desejado para algum formato na grade do canal. O reality, cabe lembrar, não teve bons índices de audiência, mas garantiu boa repercussão e também teve um bom resultado comercial.

Otaviano Costa foi contratado de forma temporária para trabalhar, inicialmente, apenas no programa culinário. Porém, a ideia do SBT é fechar um novo acordo em 2023. Algumas ideias são ventiladas nos corredores da emissora de Silvio Santos. O nome do famoso é apontado para um possível novo reality show, mas também para uma atração de auditório.

Por enquanto, tudo é apenas especulação. Não duvidem se o futuro do marido de Flávia Alessandra no canal só for definido a partir de janeiro.

Em alta

Camila Queiroz está em alta no mercado do streaming. Na próxima sexta-feira (25), um filme nacional estrelado por ela estreará na HBO Max. Trata-se de Procura-se. Dirigido por Marcelo Antunez, o longa-metragem é uma adaptação literária do livro homônimo de Carina Rissi. Além dela, o seu marido, Klebber Toledo, também é o protagonistas da trama.

E, também juntamente com o ator, Camila apresentará a segunda temporada do Casamento às Cegas, na Netflix. A versão brasileira chegará ao catálogo na última semana do ano. Para o ano que vem, na mesma empresa de streaming, ela aparecerá na nova leva de episódios da série De Volta Aos 15.

Exibição inédita

A Globo exibe na próxima segunda-feira (28) o filme Medida Provisória, no Tela Quente. Inédito na TV aberta, o longa foi lançado nos cinemas este ano e rendeu muita repercussão.

A trama se passa num Brasil do futuro em que uma inciativa de reparação pelo passado escravocrata faz o Congresso Nacional aprovar uma medida provisória, que afeta a vida do casal formado pela médica Capitú (Taís Araújo) e pelo advogado Antonio (Alfred Enoch).