Cantora prometeu mais informações em breve referente a data e valores

A cantora Ludmilla usou as redes sociais para anunciar, neste domingo, 27, o Cruzeiro Numanice. “3 dias de experiência em alto mar. Muita música e gente bonita, daquele jeito que eu amo”, escreveu a artista em uma série de posts realizado no Twitter.

Ainda não há mais informações, ela fez questão de avisar que em breve traz mais novidades, porém, adiantou que vão ser três dias com muito pagode e funk. Antes de compartilhar nas redes, a cantora já havia dado um spoiler sobre seus planos para o Numanice no sábado, 26, durante apresentação no Navio da Mix.

A curiosidade para quanto vai custar esse cruzeiro despertou uma centenas de comentários na internet, principalmente que a edição do Numanice realizada no Rio de Janeiro em novembro, os preços dos ingressos chegaram a R$ 520 fora a taxa.