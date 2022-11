Todo mundo sabe que uma das maneiras mais práticas de guardar informações é anotá-las em algum lugar. Pensando nisso, criou-se um costume de fazer um grupo com você mesmo no WhatsApp, deste modo, você tem um bloco de notas infinito.

Atendendo o pedido dos usuários, a rede social resolveu permitir que as pessoas mandem mensagem para si próprias, sem a necessidade de criar um grupo. O novo recurso entra em vigor nesta segunda-feira (28). A novidade será disponibilizada tanto para usuários iOS, quanto para quem usa o sistema Android. Espera-se que o recurso comece a surgir nas próximas semanas nos aparelhos de todos.

Segundo o WhatsApp, o recurso traz a conveniência de poder enviar facilmente para si a sua “lista de tarefas, lembretes, listas de compras e qualquer outra anotação”.

1. Abra seu WhatsApp

2. Criar uma nova conversa

3. Você verá seu contato no topo da lista

4. Clique no seu número e comece a enviar mensagens!

Como fazer uma enquete no WhatsApp

O WhatsApp lançou um novo recurso que permite a criação de enquetes em grupos de conversa no aplicativo e também em chats individuais. As votações, que já existiam em rivais do mensageiro da Meta, como o Telegram, podem ser bastante úteis em grupos criados com objetivos específicos, como uma viagem ou a ida a um evento, por exemplo.

As enquetes do WhatsApp têm sido testadas em versões beta do aplicativo desde março de 2022, porém, só foram disponibilizadas para todos os usuários em novembro. Todos os sistemas operacionais com os quais o mensageiro é compatível, incluindo a versão web, suportam a nova função.