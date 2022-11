‘Tive três derrames oculares e algumas paradas cardíacas’, disse a cantora após pegar Covid-19 pela quinta vez

A cantora Joelma surpreendeu o público ao fazer um desabafo durante um show que aconteceu em São Paulo no último sábado, 26. A artista, que já testou positivo para a Covid-19 cinco vezes, revelou que enfrentou alguns problemas de saúde que, a princípio, preferiu não dividir com o público.

“Eu tive três derrames oculares, algumas paradas cardíacas. Isso ninguém sabe, eu passo sozinha, mas Ele [Deus] é a minha força, nele eu posso todas as coisas”, contou Joelma durante a apresentação. As declarações da cantora paraense repercutiram nas redes sociais.

Em novembro, ela precisou cancelar sua agenda de shows ao descobrir que estava novamente com Covid-19. “Testei positivo pela quinta vez. Inexplicável, não estou nem acreditando nisso”, desabafou na ocasião. Joelma também disse que desta última vez foi mais tranquilo enfrentar a doença.

Em junho, a dona do hit Amor no Silêncio foi internada por aparecer inchada em um show que realizou em Parauapebas, no Pará, e preocupar fãs. Os exames realizados na época apontaram que “a cantora foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus”.

Edema é o inchaço causado por excesso de líquido retido nos tecidos do corpo.