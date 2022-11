Humorista disse que envolvimento com cantora durou três meses e não sabe se ela ainda lembra

O humorista e apresentador Fábio Porchat falou sobre o affair que viveu com a cantora Anitta há quase 10 anos. Durante sua participação no podcast “Quem Pode, Pod”, o artista confirmou os rumores de que ficou com a dona do hit Envolver. “A gente se pegou. Pouquinho. Ficamos uns três meses, uma coisa assim.

Foi engraçado porque uma semana antes tinha saído [uma notícia] que eu tinha um caso com um modelo do Espírito Santo, que eu tinha dado uma moto de presente para ele. Na semana seguinte, [saiu] que eu peguei a Anitta. Falei: ‘Caralh*, vocês precisam decidir se eu sou gay ou não. Estou um pouco confuso’”, brincou.

“Foi há tanto tempo, não sei nem se ela lembra. Foi em 2013.” Fábio não quis dar detalhes de onde eles costumavam se encontrar, pois, para ele, não sabe ao homem expor isso. Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, apresentadoras do podcast, disseram que vão perguntar para Anitta. Fábio, que atualmente é casado com a produtora de cinema Nataly Mega, também comentou como foi lidar com as especulações sobre a sua sexualidade.

“Quem achava que eu era gay, eram os homens héteros. Eles ainda acham. Mulher muito pouco e gay não dá em cima de mim. É muito curioso isso, é o homem hétero que sempre me chamou de gay”, comentou. Na visão do humorista, essas especulações estão relacionadas ao seu jeito educado de ser. Fábio disse que era mais retraído na hora da paquera e que só conseguiu se soltar quando começou a estudar teatro. O humorista era da mesma turma que o ator Paulo Gustavo e foi nessa época que eles se tornaram amigos.

A atriz Camila Rodrigues também estudava teatro com eles e o apresentador do “Papo de Segunda” contou que namorou por quatro meses com ela. “Quando entrei na escola de teatro, eu comecei a pegar gente legal. Fui conhecendo, me abrindo”, falou.

“Cortei minha timidez de chegar [nas mulheres], mas nunca fui o cara de ir na balada pegar gente porque eu ganho é na fala, na piada, no meu jeito. Na balada, ganha o bombadão, bonitão, gostosão. Agora no barzinho, vitória, porque eu ia jogando papo.”