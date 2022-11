A série “Wandinha” quebrou o recorde de audiência da Netflix. Durante seus primeiros dias de exibição, a atração acumulou incríveis 341 milhões de horas assistidas. Com esses números, ela se tornou a série mais vista de todos tempos em sua estreia na Netflix. A marca é tão impressionante que supera até mesmo a 4ª temporada de “Stranger Things”.

Para se ter uma ideia, a temporada mais recente de “Stranger Things” (que é a atualmente série em inglês mais vista da Netflix) acumulou 335 milhões de horas visualizadas em sua primeira semana no serviço.

Ao ultrapassar “Stranger Things”, “Wandinha” só ficou atrás do sucesso sul-coreano “Round 6”, que chegou a ter uma audiência de 571 milhões de horas em uma semana. Entretanto, esses números não são da estreia do fenômeno mundial.

Além disso, “Wandinha” chegou ao Top 10 em todos os 93 países onde a Netflix atua e está em 1º lugar em 83 deles – um recorde que também é compartilhado com “Stranger Things”.

De acordo com a Netflix, a série foi vista em mais de 50 milhões de lares.

O detalhe é que essa “primeira semana” de “Wandinha” contabilizou apenas cinco dias, já que a série foi lançada na quarta-feira (23/11) e o ranking considerou o desempenho de todos os conteúdos disponibilizados entre segunda (21/11) e domingo (27/11).

Os números de “Wandinha” são ainda mais gritantes quando comparados aos de “1899”, que ficou em 2º lugar com “apenas” 87 milhões de horas assistidas em sua segunda semana no ranking.

No resto do Top 5, a 5ª temporada de “The Crown” ficou em 3º lugar, com 42 milhões de horas assistidas, seguida pela 3ª temporada de “Disque Amiga para Matar”, com 33 milhões de horas, e pela 4ª temporada de “Manifest”, que teve 21 milhões de horas assistidas.

Entre as séries internacionais, ou seja, aquelas não faladas em inglês, o destaque ficou com a 6ª temporada de “Elite”, que acumulou 48 milhões de horas assistidas.

Confira abaixo o Top 10 semanal das séries faladas em inglês na Netflix.

1. “Wandinha”

2. “1899”

3. “The Crown 5”

4. “Disque Amiga para Matar 3”

5. “Manifest 4”

6. “Manifest 1”

7. “Pepsi, Cadê Meu Avião?”

8. “Manifest 3”

9. “Warrior Nun 2”

10. “Disque Amiga para Matar 1”