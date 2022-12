A Diamond Films divulgou o pôster e o trailer nacionais de “Esquema de Risco – Operação Fortune”, segundo filme de ação consecutivo do diretor Guy Ritchie com o ator Jason Statham.

Bem mais leve e cômico que o anterior, “Infiltrado” (2021), o novo longa segue o agente secreto Orson Fortune (Statham), que tem a missão de rastrear e impedir a venda de uma nova tecnologia de armas mortal que ameaça perturbar a ordem mundial. Para cumprir seu objetivo, ele recruta (via chantagem) o astro de cinema favorito do vilão, visando infiltrá-lo no esquema.

Além de Statham, o filme também é estrelado por Aubrey Plaza (“The White Lotus”) e o rapper Bugzy Malone (“Magnatas do Crime”) como agentes secretos, Cary Elwes (“Um Castelo para o Natal”) como um dos chefes da operação, Josh Hartnett (“Infiltrado”) como o ator e Hugh Grant (“Magnatas do Crime”) como o vilão.

“Esquema de Risco – Operação Fortune” estreia em 12 de janeiro nos cinemas.