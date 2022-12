Sam Worthington compartilhou sua reação ao assistir Avatar: O Caminho da Água

Depois de 13 anos, Sam Worthington voltou como Jake Sully em Avatar: O Caminho da Água, filme dirigido por James Cameron. Em uma entrevista para o The Tonight Show com Jimmy Fallon, Worthington compartilhou sua reação ao assistir Avatar: O Caminho da Água pela primeira vez.

“É… o primeiro, é de tirar o fôlego. Fico muito emocionado ao falar sobre isso porque o que Jim fez, ele fez sobre uma família. E é poderoso. Não é apenas visualmente deslumbrante e você está vendo uma parte de Pandora que nunca viu antes, toda debaixo d’água, mas é sobre o que você faz para proteger sua família. E acho que depois do COVID todo mundo precisa desse tipo de mensagem. É sobre o que você faria por aqueles que ama. É incrível”.

Zoë Saldaña, que retorna como Neitiry, também confessou para Jimmy Fallon que se emocionou ao assistir Avatar: O Caminho da Água.

“Se pareço um pouco desligada, normalmente sou muito falante, é porque acabei de voltar da exibição. Fui ver Avatar [O Caminho da Água] hoje. Ainda estou processando, é muito emocionante. Estou surpresa que meus cílios permaneceram. Eu estava tipo, chorando. É muito especial e posso dar uma pequena dica. É sobre água”.

A inspiração para a família de Jake e Neytiri

Em setembro, Sigourney Weaver revelou em uma entrevista para a Variety alguns segredos sobre a sequência de Avatar.

A atriz contou como a família Na’vi protagonista é inspirada na família do diretor James Cameron, como também explicou a importância disso para a trama. “A história é sobre família, sobre nossas famílias tentando ficar juntas [e] até onde todos nós vamos para proteger uns aos outros e proteger o lugar onde vivemos. É muito baseado na família de Jim e sua alegria na família; e também, quão vulnerável você é quando tem filhos”.

Em Avatar: O Caminho da Água, os humanos retornam para Pandora para terminar a guerra que começaram com os Na’vi anos atrás e poderem voltar a explorar os recursos do local. Jake Sully deve reunir as várias tribos de Na’vi novamente para impedir uma catástrofe.

O longa metragem chega nos cinemas no dia 15 de dezembro. O elenco também inclui Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder, Giovanni Ribisi, Dileep Rao e Matt Gerald.