O cineasta Mike Flanagan, criador da série “O Clube da Meia-Noite”, cumpriu sua promessa de revelar a trama da 2ª temporada da série, caso a Netflix optasse pelo cancelamento. Diante do anúncio do fim da série, Flanagan fez um post no seu Tumblr, em que explicou as histórias que pretendia abordar.

“Estou muito desapontado que a Netflix tenha decidido não fazer a 2ª temporada de ‘O Clube da Meia-Noite’”, escreveu ele. “Então, estou escrevendo este post como nossa 2ª temporada oficial, para que você possa saber o que poderia ter sido, aprender o destino de seus personagens favoritos e saber as respostas para as histórias pendentes da 1ª temporada.”

Ao longo da sua postagem, Flanagan explicou os detalhes da 2ª temporada, respondendo muitas das perguntas que ficaram em aberto. Atenção, spoilers à frente!.

Um dos mistérios explicados foi a identidade do Homem do Espelho e da Mulher com Catarata. “Eles eram Stanley Oscar Freelan e sua esposa, que construíram Brightcliffe”, contou o diretor. “Mas mais do que isso… há uma razão para Ilonka só ver Stanley no espelho e ver a Mulher com Catarata sempre que ela olha para Kevin. Isso é outra coisa que tiramos do livro original de [Christopher] Pike… Eles não são fantasmas, mas vislumbres de vidas passadas”.

Segundo o diretor, a conexão entre os personagens de Ilonka e Kevin atravessava as décadas. “Ilonka era Stanley Oscar Freelan, e Kevin era sua esposa. Eles viveram muitas vidas dessa maneira e são verdadeiras almas gêmeas – eles sempre se encontram e sempre se apaixonam”, revelou ele. “Nessa vida, eles sabiam que seria curta, então concordaram em se encontrar na casa que construíram.”

Na postagem, os fãs também receberam uma explicação sobre quem, exatamente, é a Dra. Stanton. As dúvidas a respeito da personagem surgiram depois que ela foi vista no final da temporada careca e com uma tatuagem no formato de ampulheta no seu pescoço.

“A Dra. Stanton, na verdade, é a filha da líder original do culto Paragon, Aceso”, explicou ele. “Seu apelido era Athena, ela escreveu o diário Paragon que Ilonka encontrou. Ela se voltou contra a mãe e ajudou as crianças a escapar, mas como fez parte do culto na adolescência, ela tem a tatuagem”.

Flanagan também revelou que uma das histórias contadas na 2ª temporada seria baseada em “Remember Me”, de Christopher Pike. O livro, que Flanagan definiu como um dos seus preferidos do autor, narra a história de um fantasma adolescente que está tentando resolver seu próprio assassinato depois de ser empurrado de uma varanda.

“No livro de Pike, Shari [a protagonista] é perseguida por uma entidade sombria chamada A Sombra. Quando finalmente a pega, porém, descobre-se que não é uma coisa ruim. A Sombra, na verdade, é ela mesma. […] Isto é o que aconteceu com Anya na 1ª temporada quando a Sombra finalmente a alcançou – é por isso que ela fantasiou uma vida além de Brightcliffe, que finalmente a deixou aceitar sua morte. Parece diferente para todos, dependendo de sua mentalidade – porque é simplesmente uma extensão de si mesmo. A Sombra é apenas a catarse final, um retorno à nossa forma original – é um momento de verdadeira compreensão e, uma vez que a experimentamos, passamos para o próximo lugar”.

O diretor também disse que “íamos usar [o livro de Pike] como um veículo para Ilonka tentar aceitar o fato de que ela vai morrer e começar a entender que é um fantasma”, escreveu ele, acrescentando que a personagem que apareceria nas história seria Anya (Ruth Codd), que morreu na 1ª temporada. Sua presença reforçaria a ideia de que “mesmo que um personagem morra, desde que seja lembrado pelos membros do clube, ele viverá em suas histórias”.

A 2ª temporada terminaria com as mortes de Amesh, Natsuki, Kevin e Ilonka. Haveria também um novo paciente que ingressaria no Asilo Brightcliffe, e Spence iria se beneficiar dos avanços médicos em relação ao tratamento do HIV para não ser mais considerado terminal. A série terminaria com Cheri (Adia) contando as histórias do elenco original, uma história chamada “O Clube da Meia-Noite”, para uma novo grupo de pacientes.

Lançada em outubro, ‘O Clube da Meia-Noite’ girava em torno de um grupo de adolescentes com doenças terminais, que se reunia todo meia-noite na clínica em que estão internados para contar histórias de terror. Essas histórias ganhavam vida nos episódios, mas um fio narrativo acabava se sobrepondo. No espírito desses encontros, o grupo decide firmar um pacto sinistro: o primeiro deles que morrer deveria tentar se comunicar com os amigos que sobreviveram. Pois assim que essa morte ocorre, coisas estranhas começam a acontecer.

A produção adaptava o livro homônimo de Christopher Pike com um elenco repleto de atores jovens, com destaque para Iman Benson (‘Alexa & Katie’), Aya Furukawa (‘O Clube das Babás’) e Igby Rigney (‘Missa da Meia-Noite’), além dos adultos Zach Gilford (também de ‘Missa da Meia-Noite’) e a sumida Heather Langenkamp (a eterna Nancy de ‘A Hora do Pesadelo’) nos papéis de um médico e uma enfermeira do hospital.

A série marcou não apenas a primeira incursão de Flanagan na ficção infanto-juvenil, mas também sua primeira série concebida para ter várias temporadas.

“Isso foi planejado para continuar”, disse Flangan em uma entrevista coletiva em outubro. “Pike tem 80 livros, então temos muito material para extrair… Também não respondemos a algumas das maiores questões da temporada. Essas respostas existem, mas deveriam servir para a próxima temporada. Se não houver uma nova temporada, vou colocar as respostas no Twitter. Então, pelo menos, todos poderemos falar sobre isso”, apontou.

A decisão da Netflix veio à tona horas após Flanagan e seu sócio, o produtor Trevor Macy, anunciarem um novo contrato com a Amazon, para desenvolvimento de conteúdo exclusivo para a plataforma de streaming Prime Video.

Aparentemente, a Netflix não gostou muito de se ver trocada pela concorrência.