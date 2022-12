Novos dados de audiência afirmam que a Prime Video ultrapassou a Netflix e se tornou a plataforma de streaming com maior número de assinantes nos EUA. A informação foi divulgada pela empresa de pesquisa Parks Associates, que disponibiliza anualmente o ranking dos 10 maiores serviços de streaming do país.

A empresa não divulgou sua metodologia e nem informou como chegou ao número de assinantes do serviço da Amazon nos EUA. Essa métrica tem sido sistematicamente escondida, num reflexo da relutância da Amazon com a transparência. São raras as ocasiões em que a empresa divulga estatísticas ou indica números do streaming.

Ainda assim, a Parks tem se especializado em contabilizar dados de streaming por mais de uma década, período em que registrou a liderança da Netflix de forma consistente até este ano.

No começo de sua medição, os rankings da Parks mostravam sempre as mesmas três plataformas no topo: Netflix, Prime Video e Hulu, respectivamente. Porém, com a chegada de novos serviços, o cenário mudou, com a Disney+ brigando com a “prima” Hulu e chegando a superá-la no ano passado.

Agora, a Amazon passou para o 1º lugar, com a Netflix em 2º e a Hulu mantendo a 3ª posição.

Segundo a Parks, a empresa contabilizou o total de assinantes de todos os serviços até setembro de 2022 e realizou “uma análise exaustiva das tendências de mercado e perfis dos quase 100 provedores de serviços de vídeo over-the-top nos EUA e Canadá”, conforme explicou em comunicado.

A mudança no topo pode ser reflexo do aumento no número de plataformas de streamings, que teria feito assinantes da Netflix optarem por outros serviços, atraídos por ofertas de conteúdos diferentes.

Mas o sucesso da Prime Video também pode estar atrelado a outros fatores. Além do preço muito mais acessível em comparação à concorrência, a assinatura do serviço também é atrelada ao plano Prime, que inclui frete grátis para compras de produtos no site da Amazon, além de oferecer acesso à biblioteca de títulos da Amazon Music.

A assinatura da Netfix, por outro lado, oferece acesso a um único produto: a biblioteca de vídeos. Não é por acaso que a empresa começou a introduzir games em seu serviço.

Apesar dessa tendência, o lançamento de “O Senhor dos Anéis: O Anel do Poder” teria mudado a ideia de que os vídeos são “brinde” da assinatura Prime. Numa das raras vezes em que apresentou números, a Amazon revelou que 100 milhões de seus assinantes viram a série em todo o mundo.

O próprio CEO da Amazon, Andy Jassy, reforçou numa a conferência do New York Times que o Prime Video é “um ingrediente realmente importante” para atrair assinantes para o Prime, mas apontou uma mudança na perspectiva do consumidor. “Sempre foi algo que impulsionou as assinaturas do Prime, mas cada vez mais vemos mais e mais pessoas se inscrevendo no Prime por causa do conteúdo do vídeo”, completou ele

A Netflix, por sua vez, tem perdido assinantes nos EUA, conforme assumiu em seus últimos balanços trimestrais. Aos poucos, a empresa começou a recuperar esses clientes, registrando 73,4 milhões de assinantes nos EUA e no Canadá em 30 de setembro, 100 mil a mais que no trimestre anterior. Mas esse total ainda está abaixo dos níveis de 2021 e do início deste ano.

Durante seu último relatório trimestral, a empresa também revelou que possui 220,7 milhões de assinantes ao redor do mundo.

Já Amazon Prime Video disse no ano passado, antes de lançar a adaptação de “O Senhor dos Anéis”, que possuía mais de 200 milhões de assinantes em todo o mundo. Os números não foram atualizados desde então.

O restante do Top 10 dos EUA, segundo a Parks Associates, inclui Disney+, HBO Max, ESPN+, Paramount+, Apple TV+, Peacock e Starz, em ordem decrescente. Dessa lista, apenas a Peacock não apareceu na contabilização do ano passado da Parks Associates (cuja lista incluía o Showtime, que ficou de fora dessa vez, após ser incorporado à Paramount+).

O crescimento do Peacock se dá também devido à sua transmissão de esportes, que inclui a Copa do Mundo. Mas o serviço não existe fora dos EUA.

Outras diferenças para os consumidores brasileiros são a presença da Hulu, que é a Star+ por aqui, e a Starz, que virou Lionsgate+ no mercado internacional, incluindo no Brasil.