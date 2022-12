O apresentador Fausto Silva se pronunciou, nesta segunda-feira (5/12), sobre os boatos de que estaria em negociação com a Record TV.

Segundo rumores recentes, Faustão estaria insatisfeito com a Band após deixar o “Domingão”, assim como a emissora do Edir Macedo estaria descontente com a audiência do “Hora do Faro”. Ele teria participado de um jantar com o vice-presidente de Jornalismo da Record, Antônio Guerreiro, porém, as negociações aconteceriam com a área comercial da rede.

Se o Fausto Silva aceitasse a proposta da concorrente, a sugestão da Record seria que o apresentador Rodrigo Faro (que ainda não renovou o contrato para 2023) migrasse para os sábados. Mas o apresentador negou uma possível mudança de emissora. “Lá [na Band] tenho liberdade e me pagam direitinho”, garantiu ao Notícias da TV.

Faustão acrescentou que entende as dificuldades que o programa diário vem enfrentando, listando a guerra na Ucrânia e as eleições presidenciais como fatores que afastaram seus anunciantes.

Por conta disso, o futuro do “Faustão na Band” é incerto, podendo sofrer mudanças de formato para ocupar apenas um ou dois dias da programação. Ainda que o contrato inicial de Faustão seja de cinco anos, a Rede Bandeirantes pode dispensar o apresentador sem qualquer indenização. Vale lembrar que ele ingressou na emissora no ano passado.

Até o momento, o “Faustão na Band” segue como a segunda maior audiência da emissora. A atração está atrás apenas do “Jornal da Band” e, em alguns dias, do “Brasil Urgente”.

Espera-se que o programa tenha um futuro definido até o final do ano.