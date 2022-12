A canção “We Don’t Talk About Bruno”, que faz parte da trilha sonora da animação da Disney “Encanto” (2021), foi a música mais tocada do YouTube nos EUA em 2022. A informação foi disponibilizada pela própria plataforma de vídeos, que divulgou seu ranking de fim de ano.

Desde que foi lançada no final do ano passado, a canção teve mais de 500 milhões de audições. Mas não foi só no YouTube que “We Don’t Talk About Bruno” fez sucesso. A música também liderou a parada Billboard Hot 100 por cinco semanas e foi a primeira música de um filme da Disney a atingir o 1º lugar em quase três décadas (desde “A Whole New World” de “Aladdin” em 1993).

Além de “We Don’t Talk About Bruno”, a trilha sonora de “Encanto” também colocou outra música no Top 10 do YouTube: “Surface Pressure” ficou em 3º lugar com mais de 290 milhões de audições.

O 2º lugar ficou com a canção “Super Gremlin”, do rapper Kodak Black. E fechando o Top 5 estão “Tití Me Preguntó”, de Bad Bunny, e “Wait for U”, do rapper Future, com participação de Drake e Tems.