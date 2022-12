A atriz Jenna Ortega, de 20 anos de idade, a Wandinha da série homônima da Netflix, passou pelo Brasil durante sua participação na CCXP e, antes de voltar aos Estados Unidos, aproveitou para curtir a noite paulistana com direito a pagode e tudo!

Em vídeo divulgado pelo influencer e apresentador Gabriel Rocha, mais conhecido como Laddy Nada, Jenna aparece dançando coladinha a ele, que tenta ensinar alguns passos do ritmo para a atriz, bombando com o sucesso estrondoso da série de Tim Burton.

Gente, cheguei cheguei, mas antes de começar aqui o rolê Farofa [da GKay]: ontem foi icônica minha noite! Eu ensinei a Wandinha a dançar pagode. Segue vídeos. Enfim, gente, isso aconteceu, depois eu conto como foi, mas foi muito especial. Botei no meu currículo já: ‘pagode com Wandinha'”, brincou ele.

Durante painel da Netflix da CCXP22 sobre a série Wandinha, no último sábado (3), Jenna contou que tem se surpreendido com o carinho das pessoas e revelou ser fã de Gal Costa, que morreu no começo de novembro. “Amo Gal Costa. Ela tem um dos álbuns que eu mais gosto”, disse ela.

A estrela também falou sobre Wandinha, série baseada na famosa história de A Família Addams. “Foi um grande desafio, porque ela já é uma personagem amada. As pessoas já associavam a Wandinha com Christina Ricci, que é perfeita. Aprendi que a gente não tem que concorrer, tem que respeitar”, disse ela, que ainda refletiu sobre o sucesso da série.

“Fico muito surpresa ao ver o quanto as pessoas gostam e como a série faz elas felizes. É para isso que a gente trabalha”, continuou ela, que chorou de emoção ao falar do trabalho.