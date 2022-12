Depois de um namoro com Chay Suede, atualmente no ar como Ari na novela das 9, Travessia, a Netflix mudou a página e saiu em busca de outro ator conhecido pelo público da Globo, especificamente pelos amantes de Verdades Secretas, para interpretar Ayrton Senna em uma nova série.

Gabriel Leone se tornou o mais cotado para o papel do piloto tricampeão de Fórmula 1. A plataforma de streaming firmou uma parceria com Vicente Amorim, responsável pela direção da nova produção, segundo informações da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

A negociação entre Gabriel e Netflix avançou de forma positiva nos últimos dias. A produção foi pensada pelo serviço há várias temporadas e foi colocada na gaveta por conta da pandemia do coronavírus.

No início, Chay Suede era o maior cotado para o papel. Contudo, a renovação do contrato com a Globo e sua aparição diária em Travessia inviabilizou o trabalho. Para a série, a produtora norte-americana fechou acordo com a família de Ayrton Senna para a gravação de oito episódios.

Com produção da Gullane, o roteiro criado já tem algumas locações confirmadas, inclusive internacionais e a casa onde Senna viveu em São Paulo, quando era criança. O início da carreira, quando Ayrton foi para a Inglaterra competir na F1600, será o pontapé da trama.

Confira: