Filme ficou abaixo do esperado e não deve conseguir reverter

A estreia de Dwayne Johnson no Universo DC prometeu muito, mas não entregou tanto. Antes do lançamento de Adão Negro, as expectativas eram altas de que o primeiro filme de super-herói do ator seria um verdadeiro sucesso.

A bilheteria começou até bem forte em meio a críticas mistas, mantendo o otimismo de que o filme seria financeiramente lucrativo para a Warner Bros. Discovery e a DC Studios.

Entretanto, infelizmente, as coisas desandaram para Johnson. Enquanto alguns relatórios defendem que o filme ainda é uma vitória para o estúdio, há outros que afirmam que a bilheteria mundial abaixo de 400 milhões de dólares é um fracasso. Com isso, o estúdio perderá cerca de 100 milhões.

O melhor cenário para a bilheteria de Adão Negro é que ele consiga ultrapassar a marca de 400 milhões milhões de dólares, mas isso ainda significa que ele é o quarto filme do DCU de menor bilheteria.

Mas, então, o que foi mesmo que deu errado em Adão Negro após boa estreia?

Os problemas com a bilheteria de Adão Negro começaram algumas semanas após sua estreia. O filme não só teve um excelente fim de semana de estreia, como também foi o melhor da carreira de Dwayne Johnson como protagonista – além de ter sido o melhor da DC nos últimos anos.

Foi até comparável à bilheteria de Aquaman, que arrecadou US $ 1,1 bilhão em todo o mundo e se tornou o filme do DCU de maior bilheteria até hoje. No entanto, Adão Negro não conseguiu se manter nas próprias pernas como Aquaman fez.

A justificativa para isso poderia ser o fato de que o filme recebeu críticas não tão positivas, mas também pode se sustentar no lançamento de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, que é uma competição à altura e, rapidamente, jogou o filme da DC no ‘esquecimento’.

O filme de super-heróis da Marvel conseguiu superar a estreia de Johnson na DC em uma semana. Assim, ainda que a bilheteria do longa seja suficiente para que o estúdio não perca o dinheiro investido, é inegável que o desempenho foi inferior ao esperado.

Não ajudou o fato de que o filme teve uma recepção morna em países como o Japão, que costuma ter números interessantes. Além disso, o fato de ter sido negado um lançamento na China, onde os filmes de The Rock tradicionalmente superam o desempenho, também foi um fator que contribuiu para o ‘fracasso’. Um lançamento na China poderia ter ajudado o filme a se tornar um grande sucesso de bilheteria.

Sendo assim, a bilheteria ruim de um filme como Adão Negro é um lembrete de que o DCU deve descobrir como atrair espectadores.