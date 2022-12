Personagens têm visual parecido com os do Instagram e do Facebook e podem ser usados como foto de perfil e em conversas com familiares e amigos.

Usuários do WhatsApp já podem criar avatar no aplicativo de mensagens e usá-lo em conversas como sticker (figurinha) e também definir como foto de perfil. A novidade foi anunciada pela Meta no início de dezembro e já está disponível para quem usa Android e iPhone (iOS).

Vale observar que o visual dos avatares do WhatsApp é semelhante aos do Facebook e do Instagram. No entanto, a Meta, dona das três plataformas, não disse se haverá integração entre elas.

Como criar avatar no WhatsApp