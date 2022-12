League of Legends se tornou um dos jogos mais amados no Brasil e no mundo, sendo um MOBA que está em crescimento desde sua criação, em 2009. Saiba como ganhar dinheiro com esse game.

No Brasil, o número de gamers está aumentando, se estimando que 63% dos internautas do país jogam algum jogo virtual.

O mundo dos jogos não se refere, aqui, apenas aos videogames convencionais, mas também aos famosos MOBA e MMO que preenchem a web e também aos jogos de azar que, cada vez mais, vivem do digital.

Os operadores internacionais desses mercados olham o Brasil como espaço de oportunidades, já que a sua população e o interesse dos brasileiros pelos jogos se mantém crescente.

No mundo dos jogos eletrônicos, alguns se destacam e jogos como o League of Legends já quase dispensam introduções. Esse jogo, que foi lançado para Windows em 2009 e para MacOS em 2013, se trata de um jogo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), criado pelo desenvolvedor da Riot Games.

Quer você jogue ou seja simplesmente apreciador desse jogo virtual, algo que provavelmente não sabe é que pode rentabilizar esse interesse com relativa facilidade, existindo várias formas através das quais o League of Legends pode gerar algum dinheiro.

Hoje exploramos o potencial rentável desse jogo virtual, para lhe dizermos três formas como pode ganhar dinheiro com League of Legends.

1. Apostas esportivas em eSports

As apostas esportivas estão a tornar-se cada vez mais proeminentes no Brasil e um bom site de apostas online também lhe dará a possibilidade de ganhar dinheiro com League of Legends através de sua modalidade de eSports.

Pode colocar as suas apostas nos jogadores profissionais de League of Legends em várias competições e torneios do jogo, incluindo os famosos League of legends World Cup e LCK.

Desse modo, você pode rentabilizar os seus conhecimentos do jogo e sobre os jogadores e times desse jogo virtual, exatamente do mesmo modo que o faria com qualquer outra modalidade esportiva.

2. Jogar como um profissional

Os campeonatos de League of Legends abriram a possibilidade para que os amantes desse game eletrônico pudessem rentabilizar sua atividade predileta. Hoje, muitas equipes competem em torneios milionários e conseguem fazer dinheiro dessa forma.

Além disso, existem também muitos jogadores profissionais gerando renda ativa ou passiva através da transmissão de streaming de sua atividade no jogo, em plataformas como o Twitch.

Vários desses streamers têm um número bem grande de seguidores, dispostos a investir pelo acesso aos conteúdos criados pelos jogadores.

3. Fazer um elojob

Ainda que o elojob não seja uma prática legal, o fato é que ela ainda é muito praticada e que é, também, muito rentável para quem oferece seus serviços nessa área.

Nesse campo, você fica responsável por ajudar outro jogador – que lhe pagará para o efeito – a colocar sua conta em um elo mais alto. Essa ajuda é procurada, normalmente, por jogadores que já estão em um elo há muito tempo e não estão conseguindo subir de posição.