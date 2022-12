Uma das gratas surpresas no mercado musical de 2022 foi a união de dois intérpretes reconhecidos pelo seu talento e poder vocal, resultando na formação da dupla Dinnal Cruz & Josiane. Poderia parecer mais uma de tantas duplas que surgem todos os anos, porém ela tem como diferencial a forma primorosa e ímpar pela qual transmite sua mensagem ao público.

Dinnal Cruz começou sua trajetória cedo, influenciado pela musicalidade que já corria há muito tempo, como se fora sangue nas veias da família. Seu pai, Ladislau, e os tios João e Neno, formavam o “Trio Seresteiros do Brasil”, muito popular no interior de São Paulo, principalmente na região de Presidente Prudente, terra natal do cantor. O caminho natural foi formar uma dupla com o irmão, batizada de Dinnal & Dorival. Juntos, gravaram oito álbuns, se apresentaram nos melhores programas da época, participaram de grandes festivais e viajaram em shows por muitos estados do Brasil, fazendo jus ao legado familiar.

A mais de mil quilômetros de distância, em Cuiabá (MT), Josiane Moura, em apenas uma das muitas coincidências que envolvem os cantores, também fazia dupla com o irmão, Juliano. Nos aclamados festivais de toda a região, não era incomum vê-los participando, e na maioria das vezes, ganhando o primeiro lugar.

O tempo passou, e após o final da dupla com Juliano, a cantora mudou-se para Alta Floresta, norte do Mato Grosso. Foi lá que a sua vida tomaria um novo e próspero rumo, quando gravou um vídeo, de maneira totalmente despretensiosa, dando banho no filho caçula e cantando uma capela de “A Gente Fica Sem Se Amar” (Carlos Randall/Danimar), sucesso na voz de Zezé Di Camargo & Luciano. Uma vez postado no YouTube, acabou viralizando, alcançando mais de 30 milhões de views, e a afinação impressionante de Josiane acabou recebendo elogios rasgados de vários artistas conhecidos do sertanejo, inclusive do próprio Zezé.

Após a repercussão bombástica, veio um convite para contar sua história e cantar no palco de um programa de TV de âmbito nacional, numa das maiores emissoras do país, sendo vista por milhões de pessoas. Um desses telespectadores, coincidentemente, era o Maestro Pinocchio, um dos mais renomados produtores musicais do país.

“Deus está nas coincidências”, já dizia o saudoso Nelson Rodrigues. Quis o destino que Dinnal Cruz e Josiane Moura se encontrassem para uma participação especial num projeto solo do cantor. O convite foi feito por Pinocchio, maravilhado com a performance da intérprete.

A música escolhida foi “Não Se Vá” (Alain Barrière), que alçou a dupla Jane e Herondy ao estrelato na década de 1970. A releitura já demonstrou que o duo era diferenciado, como se o entrosamento fosse coisa lapidada há tempos. E caiu rapidamente no gosto do público e também dos radialistas de todo o país.

Os números de tamanho sucesso são expressivos. Quinze dias após o lançamento nas redes, já se contabilizavam mais de 3 milhões de visualizações. Nas rádios, a aceitação foi a mesma, praticamente instantânea. Executada em emissoras de todos os estados da federação, sem exceção, chegou a ser a mais tocada em Goiânia (GO) por uma semana, na capital que é, inquestionavelmente, o palco da mais acirrada disputa entre artistas sertanejos pelo topo do ranking.

A partir dali, começavam os primeiros indícios de que a parceria vinha para ficar. Durante um “pé na estrada”, em que os artistas visitavam rádios para entrevistas e divulgação da faixa de trabalho, os cantores ouviam um pedido quase que unânime: que pensassem em gravar definitivamente como dupla.

Ideia que, felizmente, passou ganhar força na mente de ambos, que a esta altura já eram muito além de parceiros de música e amigos, passando a ser uma só família. A oficialização do duo foi questão de tempo.

A chegada de Gian Carlo, novo empresário artístico da dupla, foi um passo importante para o crescimento do projeto. Ele tem em seu vasto portfólio produções executivas e direção, além de gerenciamento exclusivo de carreira. Cezar & Paulinho, Cleiton & Camargo, Marcelo Aguiar, Karametade, Fat Family e Adriana e a Rapaziada são apenas alguns dos nomes relacionados à sua extensa trajetória no meio musical.

A dupla acaba de assinar contrato com a Radar Records, uma das maiores e mais respeitadas gravadoras do país. O primeiro lançamento pelo selo, previsto para 19 de dezembro será “O Mais Importante é o Verdadeiro Amor” (Tanta Voglia di Lei), de autoria de Roby Facchinetti/Valerio Negrini, e versão em português de Fernando Adour. A canção traz, mais uma vez, o romantismo e a interpretação diferenciadas de Dinnal Cruz & Josiane. A gravação e pós-produção aconteceu no Mosh Studios, sob a batuta de Antônio Luiz e do maestro Caixote, além de um time de músicos de enorme experiência no mercado. A faixa, que fará parte do novo álbum da dupla, com mais 11 canções produzidas pela equipe, ganhou um videoclipe, com direção de Inagê Brandies, que já retrata o enorme carisma e sinergia que os artistas carregam.

Em paralelo, Dinnal Cruz & Josiane, que sempre fazem questão de participar ativamente de todas as etapas do projeto, já desenham a turnê 2023, batizada de “O Verdadeiro Amor”, que deve percorrer boa parte do país, levando na bagagem muita emoção num espetáculo diferenciado. Com entrosamento perfeito, tanto na vida quanto nos palcos, e uma interpretação magistral, eles cumprem a verdadeira missão de todo artista: transmitir sua mensagem ao grande público.

Eclética, com extrema facilidade em alternar a primeira e segunda vozes _ mais uma característica que salta aos olhos (e ouvidos) mais atentos _ a dupla tem objetivos claros. “A música é história, sentimento. Não é só cantar por cantar. Cantamos porque conseguimos transmitir e sentir essa intensa conexão com o público”, revela Josiane Moura.

“É uma via de duas mãos, sempre. O artista tem que emocionar, sentir o arrepio da plateia e a energia que ela te manda de volta. É gratificante! Sempre falo que não somos melhores que ninguém, somos diferentes. Temos um jeito nosso de fazer música, um estilo próprio”, complementa Dinnal Cruz, sintetizando a proposta da dupla, que une muita técnica e coração, ambos a serviço da boa música.