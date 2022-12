Cantora disse que os últimos meses foram difíceis não só fisicamente como também emocionalmente

A cantora Simony celebrou nesta sexta-feira, 16, o fim do seu tratamento contra um câncer no intestino. Ela descobriu a doença ao fazer um exame de rotina. “Hoje é meu dia de renascimento, amor, vida, choro e medo? Sim, eu me permito ser tudo e sentir tudo porque por quase seis meses passei pelo tratamento mais doloroso da minha vida, não só físico, mas emocionalmente também.

Do nada, minha vida mudou e mais uma vez ouvi Deus sussurrando em meu ouvido: ‘Eu estou com você, estou te usando’”, escreveu a artista na legenda de uma selfie que postou nas redes sociais. “Saio outra pessoa em todos os sentidos e agradecida por ter a oportunidade de estar aqui perto dos meus.

Essa foto representa vida hoje para mim e espero que para você também. A carequinha não mais me remete a doença e, sim, a cura. Espero estar contribuindo de alguma forma na vida de quem também está passando por essa jornada.”

No post, Simony também agradeceu os profissionais do hospital Hcor e a Carlos Cirqueira, especialista em prótese capilar: “Você salvou minha autoestima com todas as laces maravilhosas que usarei muito. Espero ter ajudado de alguma forma. Gratidão”. Nos comentários da publicação, vários famosos deixaram mensagens de apoio à cantora.

“Que imagem linda! Você está mais bonita ainda, com esse visual. Parabéns pela perseverança e a cura já está presente”, escreveu o cantor Zezé Di Camargo. “Glória Deus! A carequinha mais linda está curada em nome de Jesus”, disse a atriz Cacau Protasio.

“Meu amor, eu te desejo as melhores coisas da vida! E principalmente mais saúde para desfrutar das alegrias que virão e que Deus já preparou pra você! Receba o orvalho dos céus! Parabéns por mais um ciclo vitorioso de vida”, acrescentou a atriz Fabiana Karla.