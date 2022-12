Umas das novidades é que a dinâmica vai começar antes da estreia oficial do programa, em 16 de janeiro

A Globo confirmou nesta sexta-feira, 16, que terá a Casa de Vidro no “BBB 23”, que estreia daqui a exatamente um mês, no dia 16 de janeiro. Durante o “Mais Você”, a apresentadora Ana Maria Braga e seu parceiro Louro Mané disseram que a Casa de Vidro será montada em um shopping e, pela primeira vez na história do programa, vai acontecer antes do início do jogo.

Sem dar detalhes, Ana Maria também contou que o participante que entrar no reality vai ter “uma função que será determinante no time final dos novos moradores”. “Ainda nos resta saber qual será essa função e quantas pessoas vão participar da Casa. Isso vai ficar para os próximos capítulos”, falou a apresentadora. Esta será a sexta vez que o programa conta com essa dinâmica.

A primeira Casa de Vidro aconteceu no “BBB 9” e foi montada em um shopping do Rio de Janeiro. Na mesma edição, teve uma outra Casa de Vidro que foi instalada no jardim do local onde os brothers ficam confinados. A Casa de Vidro também esteve presente no “BBB 11”, no “BBB 13”, no “BBB 14”, no “BBB 20” e no deste ano.

O que também já se sabe é que, mais uma vez, o reality vai misturar famosos e anônimos. Wanessa Camargo, Paula Fernandes, Lívia Andrade, Lucas Lucco, Rômulo Arantes Neto, Yasmin Brunet e Ítalo Ferreira estão entre os artistas cotados.